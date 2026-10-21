Défense : des drones survolent sans autorisation des sites militaires à Toulon pendant des manœuvres, selon la marine

Selon des informations de presse, "ces survols ont concerné la base navale, le site de la Direction générale de l'armement à Toulon, ou encore le 54e régiment d'artillerie à Hyères".

Toulon vue depuis le mémorial du Mont-Faron. (illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Plusieurs survols de "drones aériens non autorisés" ont eu lieu "aux abords et au-dessus de sites militaires" dans la région de Toulon au cours d'exercices militaires, mettant notamment en scène la défense de la ville, a annoncé mercredi 21 octobre la Marine nationale dans un communiqué.

Les incidents ont eu lieu lors de l'exercice interarmées Typhon de défense et de protection du port militaire de Toulon qui s'est tenu du 5 au 16 octobre, selon la marine, confirmant une information d' Ici Provence .

"À ce jour, aucune infrastructure sensible n'a été menacée . Une enquête judiciaire a été ouverte", précise le communiqué du commandement de zone Méditerranée. "Pour chaque occurrence, les mesures de sécurité prévues ont été activées par le déclenchement de dispositifs anti-drone, coordonnées avec les forces de sécurité intérieures", poursuit le texte.

Contacté, le commandement de zone de la marine s'est refusé à tout commentaire sur le nombre des incidents, la nature des drones impliqués ou si certains avaient pu être neutralisés. Selon Ici Provence , "ces survols ont concerné la base navale, le site de la Direction générale de l'armement à Toulon , ou encore le 54e régiment d'artillerie à Hyères ".

Plusieurs "gros engins"

Selon une source non identifiée citée par la radio, les drones non-autorisés étaient "plusieurs à chaque fois, et des gros engins". Toujours selon Ici Provence , le nombre précis d'engins et leur modèle n'auraient toutefois pas pu être déterminés malgré l'utilisation de systèmes de brouillage électromagnétique.

Selon un document de présentation de la marine, l'exercice Typhon comportait des manœuvres terrestres, aériennes et maritimes, avec "pour but de s'entraîner à la protection des emprises militaires autour de la rade (de Toulon), mais également dans la rade, en coordination avec les forces de sécurité intérieures".

Il prévoyait notamment des "mouvements d'unités, de navires, de véhicules, d'aéronefs" sur le territoire de communes de Toulon, mais aussi des communes proches de Carqueiranne, Hyères, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette du Var, Le Revest-les-Eaux, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages.