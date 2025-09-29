Schneider Electric renforce son offre autour des data centers IA
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 16:45
La société met en avant une approche de bout en bout, capable de gérer des densités supérieures à 140 kW par rack et de viser des seuils au-delà de 1 MW.
Richard Whitmore, CEO de Motivair by Schneider Electric, souligne que la collaboration avec NVIDIA et d'autres fabricants de processeurs permet de réduire le time-to-market et d'accroître le retour sur investissement.
Les solutions couvrent des unités de 105 kW à 2,5 MW, déjà utilisées par 6 des 10 plus grands supercalculateurs mondiaux, et bénéficient de certifications NVIDIA. Schneider Electric appuie cette offre par une chaîne d'approvisionnement mondiale, des capacités de production renforcées aux États-Unis, en Italie et en Inde, et des tests rigoureux de performance.
Selon Andrew Bradner, Senior Vice President Cooling Business, 'l'IA rend le refroidissement liquide incontournable pour les data centers', positionnant Schneider Electric comme acteur clé sur ce marché stratégique.
