 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 14:43

(Actualisé avec secteur bancaire américain, Eli Lilly, Micron, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI de 0,08% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

* SECTEUR BANCAIRE - Les banques américaines reculent en avant-Bourse alors que les inquiétudes liées au crédit perturbent les investisseurs.

JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N baissent de 0,4% et 0,7%, Bank of America BAC.N recule de 1,2%, et Citigroup C.N perd 1,7%.

Jeudi, la banque régionale Zions Bancorporation ZION.O a vu son titre plonger de 13% après avoir annoncé des pertes inattendues dans sa division californienne. De son côté, Western Alliance WAL.N a dit avoir engagé des poursuites en justice contre l'un de ses emprunteurs, que la banque accuse de fraude, entraînant un recul de 10,8% en séance.

Avant la cloche vendredi, Zions Bancorporation perd 1,3% et Western Alliance recule de 1,5%.

La banque régionale américaine FIFTH BANCORP FITB.O a par ailleurs annoncé vendredi une hausse de 14% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des revenus solides provenant des commissions, tout en enregistrant une perte de 178 millions de dollars liée à la faillite du concessionnaire automobile Tricolor.

REGIONS FINANCIAL RF.N a fait état vendredi d'une hausse de son bénéfice trimestriel, porté par la vigueur des marchés financiers et la hausse des revenus d'intérêts. L'action prend 1% en avant-Bourse.

TRUIST FINANCIAL TFC.N a publié vendredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la bonne santé de son segment de gestion de patrimoine et à l'augmentation de ses revenus d'intérêts. L'action prend 2% en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N a déclaré jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires lié à l'infrastructure cloud à 166 milliards de dollars pour l'exercice 2030, ce qui représenterait près de 75% de son chiffre d'affaires total à cette date.

L'action recule toutefois de 4,35% en avant-Bourse, les analystes de J.P.Morgan soulignant que les objectifs à long terme du groupe pourraient être difficiles à atteindre.

* AMERICAN EXPRESS AXP.N (AmEx) a annoncé vendredi des prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires plus optimistes, ses clients aisés continuant de dépenser à l'approche des fêtes de fin d'année.

* ELI LILLY LLY.N recule de 4,3% en avant-Bourse après que le président Donald Trump a déclaré qu'il allait faire baisser les prix des traitements de l'obésité.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O recule de 2,5% en avant-Bourse après avoir progressé de plus de 7% lors de la séance précédente.

Reuters a rapporté vendredi que le fabricant de puces électroniques prévoyait de cesser de fournir des puces pour serveurs aux centres de données en Chine après que l'entreprise n'a pas réussi à se remettre de l'interdiction gouvernementale de 2023 visant ses produits dans les infrastructures chinoises critiques, ont déclaré deux sources au fait de la décision.

* META PLATFORMS META.O s'apprête à conclure un accord financier de près de 30 milliards de dollars pour son centre de données situé dans la campagne louisianaise, ce qui constituerait la plus importante transaction privée jamais enregistrée, a rapporté jeudi Bloomberg.

* FORD F.N rappelle près de 625.000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés aux ceintures de sécurité et à l'affichage de la caméra de recul, a annoncé vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

* AUTOLIV ALV.N a annoncé vendredi un bénéfice d'exploitation ajusté supérieur aux attentes du marché pour le troisième trimestre et a déclaré avoir récupéré environ 75% des coûts liés aux droits de douane qu'il avait supportés au cours du trimestre.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
346,690 USD NYSE +7,18%
AUTOLIV
117,990 USD NYSE -2,64%
BANK OF AMERICA
51,305 USD NYSE +1,71%
CITIGROUP
97,080 USD NYSE +0,83%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 190,61 Pts Index Ex +0,52%
ELI LILLY & CO
802,740 USD NYSE -1,99%
FIFTH THIRD BANC
40,8900 USD NASDAQ +1,31%
FORD MOTOR
11,925 USD NYSE +1,53%
JPMORGAN CHASE
297,750 USD NYSE -0,37%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
716,9150 USD NASDAQ +0,68%
MICRON TECHNOLOGY
202,3800 USD NASDAQ -0,07%
MORGAN STANLEY
158,680 USD NYSE -0,86%
NASDAQ Composite
22 679,97 Pts Index Ex +0,52%
ORACLE
291,450 USD NYSE -6,91%
REGIONS FINANCIA
23,565 USD NYSE +0,96%
S&P 500 INDEX
6 664,01 Pts CBOE +0,53%
TRUIST FINL
42,620 USD NYSE +3,77%
WESTERN ALLIANCE
72,510 USD NYSE +3,20%
ZIONS BANCORP
49,6700 USD NASDAQ +5,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank