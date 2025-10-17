(Actualisé avec secteur bancaire américain, Eli Lilly, Micron, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI de 0,08% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

* SECTEUR BANCAIRE - Les banques américaines reculent en avant-Bourse alors que les inquiétudes liées au crédit perturbent les investisseurs.

JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N baissent de 0,4% et 0,7%, Bank of America BAC.N recule de 1,2%, et Citigroup C.N perd 1,7%.

Jeudi, la banque régionale Zions Bancorporation ZION.O a vu son titre plonger de 13% après avoir annoncé des pertes inattendues dans sa division californienne. De son côté, Western Alliance WAL.N a dit avoir engagé des poursuites en justice contre l'un de ses emprunteurs, que la banque accuse de fraude, entraînant un recul de 10,8% en séance.

Avant la cloche vendredi, Zions Bancorporation perd 1,3% et Western Alliance recule de 1,5%.

La banque régionale américaine FIFTH BANCORP FITB.O a par ailleurs annoncé vendredi une hausse de 14% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des revenus solides provenant des commissions, tout en enregistrant une perte de 178 millions de dollars liée à la faillite du concessionnaire automobile Tricolor.

REGIONS FINANCIAL RF.N a fait état vendredi d'une hausse de son bénéfice trimestriel, porté par la vigueur des marchés financiers et la hausse des revenus d'intérêts. L'action prend 1% en avant-Bourse.

TRUIST FINANCIAL TFC.N a publié vendredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la bonne santé de son segment de gestion de patrimoine et à l'augmentation de ses revenus d'intérêts. L'action prend 2% en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N a déclaré jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires lié à l'infrastructure cloud à 166 milliards de dollars pour l'exercice 2030, ce qui représenterait près de 75% de son chiffre d'affaires total à cette date.

L'action recule toutefois de 4,35% en avant-Bourse, les analystes de J.P.Morgan soulignant que les objectifs à long terme du groupe pourraient être difficiles à atteindre.

* AMERICAN EXPRESS AXP.N (AmEx) a annoncé vendredi des prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires plus optimistes, ses clients aisés continuant de dépenser à l'approche des fêtes de fin d'année.

* ELI LILLY LLY.N recule de 4,3% en avant-Bourse après que le président Donald Trump a déclaré qu'il allait faire baisser les prix des traitements de l'obésité.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O recule de 2,5% en avant-Bourse après avoir progressé de plus de 7% lors de la séance précédente.

Reuters a rapporté vendredi que le fabricant de puces électroniques prévoyait de cesser de fournir des puces pour serveurs aux centres de données en Chine après que l'entreprise n'a pas réussi à se remettre de l'interdiction gouvernementale de 2023 visant ses produits dans les infrastructures chinoises critiques, ont déclaré deux sources au fait de la décision.

* META PLATFORMS META.O s'apprête à conclure un accord financier de près de 30 milliards de dollars pour son centre de données situé dans la campagne louisianaise, ce qui constituerait la plus importante transaction privée jamais enregistrée, a rapporté jeudi Bloomberg.

* FORD F.N rappelle près de 625.000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés aux ceintures de sécurité et à l'affichage de la caméra de recul, a annoncé vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

* AUTOLIV ALV.N a annoncé vendredi un bénéfice d'exploitation ajusté supérieur aux attentes du marché pour le troisième trimestre et a déclaré avoir récupéré environ 75% des coûts liés aux droits de douane qu'il avait supportés au cours du trimestre.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)