Schneider Electric relève son objectif 2026 de croissance de l'Ebita

PHOTO D'ARCHIVES : Logo de Schneider Electric à Nantes
Schneider Electric a relevé jeudi son objectif de croissance de l'Ebita 2026, après avoir fait état d'une hausse de 17% en organique de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 11,5 milliards d'euros, le groupe citant notamment la forte croissance de son activité Gestion de l’énergie, ou encore l'accélération d'Automatismes industriels.
Le fabricant français d'équipements électriques anticipe désormais une croissance organique de l’Ebita ajusté 2026 comprise entre 14% et 19%, contre 10-15% précédemment.
"Alors que la demande dans les centres de données est restée à un niveau très élevé, l’activité Gestion de l’énergie a enregistré au premier semestre une croissance généralisée sur l’ensemble de ses marchés finaux, illustrant la diversité de son exposition sectorielle", a déclaré Olivier Blum, directeur général, dans un communiqué.
L'Ebita ajusté est ressorti à 4,09 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse organique de 22,1% sur un an et au-dessus des 3,8 milliards attendus par les analystes dans un consensus compilé par le groupe.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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