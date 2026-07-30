Schneider Electric relève son objectif 2026 de croissance de l'Ebita

PHOTO D'ARCHIVES : Logo de Schneider Electric à Nantes

Schneider Electric ‌a relevé jeudi son objectif de croissance ​de l'Ebita 2026, après avoir fait état d'une hausse de 17% en organique de ​son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 11,5 milliards ​d'euros, le groupe citant ⁠notamment la forte croissance de son ‌activité Gestion de l’énergie, ou encore l'accélération d'Automatismes industriels.

Le fabricant français d'équipements ​électriques anticipe ‌désormais une croissance organique de l’Ebita ⁠ajusté 2026 comprise entre 14% et 19%, contre 10-15% précédemment.

"Alors que la demande dans ⁠les centres ‌de données est restée à un ⁠niveau très élevé, l’activité Gestion de ‌l’énergie a enregistré au premier ⁠semestre une croissance généralisée sur l’ensemble de ⁠ses marchés ‌finaux, illustrant la diversité de son exposition ​sectorielle", a déclaré ‌Olivier Blum, directeur général, dans un communiqué.

L'Ebita ajusté est ressorti ​à 4,09 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, ⁠en hausse organique de 22,1% sur un an et au-dessus des 3,8 milliards attendus par les analystes dans un consensus compilé par le groupe.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)