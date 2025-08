Schneider Electric: pullback sous les 215E, support vers 203E information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 17:19









(CercleFinance.com) - Schneider subit un pull back sous les 215E et aligne une 3ème séance de correction sur 4, avec un repli cumulé de -10%.

Le support des 212,5E (du 20 juin) est menacé et le titre se dirige vers un test des 203 puis des 200E (support du 22 avril).





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 214,8000 EUR Euronext Paris -2,05%