Schneider Electric dépasse les attentes au T3
information fournie par Reuters27/10/2022 à 07:37
27 octobre (Reuters) - Schneider Electric SE SCHN.PA :
* CROISSANCE ORGANIQUE AU T3 À 12,1% CONTRE 9,7% DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR SCHNEIDER ELECTRIC
* GESTION DE L’ÉNERGIE: CA AU T3 À 6,81 MDS D'EUROS CONTRE 6,56 MDS EUROS DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR SCHNEIDER ELECTRIC
* CA AU T3 À 8,78 MDS D'EUROS CONTRE 8,47 MDS EUROS DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR SCHNEIDER ELECTRIC
* AUTOMATISMES INDUSTRIELS: CA AU T3 À 1,97 MD D'EUROS CONTRE 1,92 MD EUROS DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR SCHNEIDER ELECTRIC
* IMPACT DES DEVISES AU T3 POSITIF À 594 MLNS D'EUROS CONTRE 542 MLNS D'EUROS DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR SCHNEIDER ELECTRIC
* OBJECTIFS 2022 CONFIRMÉS
* ATTENDU AU T4: DÉCÉLÉRATION DES SEGMENTS LIÉS AUX CONSOMMATEURS (BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS EN EUROPE DE L’OUEST, EN CHINE; INFORMATIQUE DISTRIBUÉE LIÉE AUX CONSOMMATEURS)
* ATTENDU AU T4: EXÉCUTION DU CARNET DE COMMANDES POUR COMPENSER UN CERTAIN FLÉCHISSEMENT DE LA DEMANDE DANS LES SEGMENTS LIÉS AUX CONSOMMATEURS
* ATTENDU AU T4: FLÉCHISSEMENT DES PRESSIONS INFLATIONNISTES, MALGRÉ DES HAUSSES DE COÛTS LIÉS À L’ÉNERGIE ET À DES FLUX D’APPROVISIONNEMENT SOUS CONTRAINTE
* CESSION DE SCHNEIDER ELECTRIC RUSSIE: LE 27 SEPTEMBRE TOUTES LES CONDITIONS DE CLÔTURE ONT ÉTÉ REMPLIES, LA TRANSACTION A ÉTÉ RÉALISÉE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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