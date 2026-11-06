La sécurité énergétique va doper la croissance des énergies renouvelables, selon l'AIE

Des panneaux photovoltaïques à Verneuil, France, le 17 octobre 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Les énergies renouvelables, solaire en tête, devraient connaître une forte croissance dans les pays émergents et en développement au cours des prochaines années pour assurer leur sécurité énergétique mise à mal par le blocage du détroit d’Ormuz, affirme l’Agence internationale de l’énergie dans un rapport vendredi.

"Auparavant, les préoccupations environnementales constituaient la priorité politique à l'origine du développement des énergies renouvelables, dont la baisse des coûts en a fait une option compétitive sur de nombreux marchés", a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE.

"Aujourd’hui, c’est avant tout la sécurité énergétique qui stimule leur essor, alors qu’un nombre croissant de pays cherchent à réduire leur dépendance aux combustibles importés", a-t-il ajouté.

Les énergies renouvelables "représentent aujourd’hui un tiers de la production mondiale d’électricité ; d’ici cinq ans, cette part avoisinera la moitié", a-t-il poursuivi en estimant que s’ouvre ainsi un "nouveau chapitre" de la croissance de ces énergies, dont le déploiement s’étend à "tous les coins de la planète".

Dans ce rapport intitulé "Renouvelables 2026", l’agence souligne également que les Etats cherchent aussi à réduire leur exposition "à la volatilité des prix".

Cela se traduit par un soutien politique accru en faveur des énergies renouvelables en Inde, en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient alors que le monde fait face à des perturbations sans précédent des marchés mondiaux de l’énergie depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février.

Mais la progression des capacités est également portée par les consommateurs eux-mêmes, assure l’AIE. "Confrontés à des prix élevés des combustibles et à une alimentation électrique parfois instable, les ménages et les petites entreprises du monde entier se tournent de plus en plus vers des systèmes solaires photovoltaïques en toiture, plus abordables et rapides à installer".

L'Inde, deuxième marché mondial

Selon l’AIE, la capacité mondiale en énergies renouvelables devrait connaître une augmentation de près de 4.800 gigawatts (GW) sur la période 2026-2031, soit une hausse de près de 60 % par rapport aux capacités ajoutées au cours des six années précédentes.

L’énergie solaire photovoltaïque devrait représenter plus des trois quarts de la croissance mondiale des capacités renouvelables d’ici 2031, suivie par l’éolien terrestre.

La Chine restera le principal contributeur à cette croissance, mais sa part devrait passer de plus de 60 % en 2025 à une moyenne de 53 % sur la période.

L’Inde s’impose comme le deuxième marché mondial en termes de croissance, avec une capacité totale qui devrait plus que doubler d’ici 2031.

En Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, les capacités ajoutées devraient presque tripler par rapport aux six années précédentes.

L’AIE prévoit que l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports augmentera de plus de 60 % d’ici 2031 et couvrira 6 % de la demande énergétique mondiale du secteur à cette échéance.

L’électricité d’origine renouvelable utilisée par les véhicules électriques représente environ 45 % de cette progression, devant les biocarburants, indique-t-elle.

L’AIE souligne également que le déploiement du stockage par batterie s’accélère dans de nombreux pays pour accroître rapidement la flexibilité des systèmes électriques.

Les technologies numériques, notamment l’intelligence artificielle, peuvent contribuer à orienter la demande vers les périodes où l’offre d’énergie renouvelable est abondante, permettant ainsi une meilleure exploitation des sources de production renouvelable intermittentes.