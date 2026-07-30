Schneider Electric confirme sa dynamique avec tous les voyants au vert

Le spécialiste français des technologies de l'énergie bondit de 6,64%, culminant à la deuxième place du palmarès du CAC 40 peu après 11h15 ce jeudi dans le sillage des résultats semestriels records.

Au premier semestre, le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes a enregistré un Ebita ajusté record de 4,09 milliards d'euros, en hausse de 16,6% en données publiées et de 22,1% en organique. Sa marge d'Ebita ajusté s'est établie à 19,3%, en progression de 120 points de base sur un an en données organiques.

Le chiffre d'affaires a lui aussi atteint un niveau inédit, à 21,23 milliards d'euros, en croissance de 9,8% en données publiées et de 14% en organique. Le groupe a bénéficié d'une demande toujours soutenue pour ses solutions destinées aux centres de données, en particulier en Amérique du Nord et en Chine.

Le consensus compilé par Schneider Electric anticipait un Ebita ajusté de 3,82 milliards d'euros, une marge de 18,5% et un chiffre d'affaires de 20,66 milliards d'euros, assorti d'une croissance organique de 11%.

Fort de cette dynamique, le groupe a revu à la hausse l'ensemble de ses perspectives pour 2026. Schneider Electric vise désormais une croissance organique de 10% à 13 % de son chiffre d'affaires et de 14% à 19 % de son Ebita ajusté. Il relève également son objectif de marge d'Ebita ajusté, désormais attendue entre 19,4% et 19,7 %, contre une précédente fourchette de 19,1% à 19,4 %.

Les analystes applaudissent

Pour AlphaValue, Schneider Electric confirme la solidité de sa dynamique, y compris après le signal positif envoyé plus tôt cette semaine par les résultats d'ABB. Le cabinet estime que ces performances devraient conduire à des révisions à la hausse de quelques points de pourcentage des estimations du consensus. Ses propres prévisions, jusque-là légèrement inférieures aux résultats publiés, devraient également être relevées, ce qui pourrait se traduire par un relèvement de son objectif de cours. AlphaValue maintient Schneider Electric comme sa valeur préférée parmi les équipementiers électriques européens, mettant en avant son profil de croissance, la qualité de son exécution opérationnelle et un couple rendement/risque jugé particulièrement attractif.

Même tonalité chez RBC Capital Markets, qui conserve sa recommandation "surperformance". Selon le broker, le relèvement des objectifs annuels pourrait entraîner une révision à la hausse des estimations du consensus pouvant atteindre 5% si Schneider Electric atteint le haut de sa nouvelle fourchette de prévisions. Ce scénario lui paraît d'autant plus crédible que le consensus se situait déjà au sommet de l'ancienne guidance. Le bureau d'études ajoute que les nouveaux objectifs intègrent un ralentissement de la croissance au second semestre, ce qui les rend, selon lui, prudents plutôt qu'ambitieux.

Depuis le début de l'année, Schneider Electric avance de 16%.