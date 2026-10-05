Schneider Electric chute en Bourse après l'annonce du rachat de PTC pour 20,2 milliards d'euros

Logo de Schneider Electric à Nantes

Schneider Electric chutait de quelque 9% lundi en ‌milieu de matinée à la Bourse de Paris, après l'annonce de l'acquisition de 100% du capital du ​spécialiste des logiciels industriels américain PTC sur la base d'une valorisation à 22,6 milliards de dollars (20,2 milliards d'euros).

À 09h00 GMT, l'action Schneider était en baisse de 8,99% à 275,75 euros, accusant le recul le plus marqué ​de l'indice Stoxx 600.

Le fabricant français d'équipements électriques précise dans un communiqué que le but de ce rachat est de créer "une plateforme de ​logiciels industriels et d'intelligence artificielle de premier plan".

Cette nouvelle ⁠acquisition de Schneider vient quelques mois après la conclusion, en juin, d'un accord pour racheter Cognite ‌Holding, un fournisseur privé de logiciels d'intelligence artificielle et de données industrielles.

Cette opération constitue la plus importante acquisition de l'histoire de Schneider, troisième capitalisation boursière française selon les ​données de LSEG.

"Les opérations de fusion-acquisition ‌de grande envergure sont généralement mal accueillies, dans un premier temps, par les ⁠investisseurs européens, même si celles de Schneider Electric se sont le plus souvent révélées judicieuses sur le plan stratégique, malgré des valorisations discutables", ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note aux investisseurs.

Finalisation au 3e trimestre

La finalisation ‌de la transaction, évoquée par une source peu avant son annonce, est prévue d'ici ⁠au troisième trimestre 2027. Schneider a fixé un prix à 205 dollars par action PTC, ajoutant que ‌l'acquisition serait réalisée "en numéraire".

Schneider vise de réaliser 250 millions d'euros de synergies de coûts annuelles, ⁠reposant sur un plan d'exécution identifié et devant être atteintes d'ici trois ans, ⁠ainsi qu'environ 800 millions d'euros ‌de synergies de revenus.

Schneider a déclaré que cette acquisition donnerait naissance à un acteur d'envergure dans les ​logiciels industriels et l'intelligence artificielle, reposant sur des systèmes ‌ouverts et interopérables.

"Les craintes de perturbation liées à l'IA pèsent toujours sur les valorisations des logiciels, ce qui permet d'acquérir PTC à ​une valorisation au plus bas depuis dix ans, mais pourrait encore peser sur Schneider après l'acquisition", ont quant à eux indiqué les analystes de Jefferies dans une note distincte.

L'analyste Nay Soe Naing de ⁠Berenberg a déclaré à Reuters que l'opération présente une valorisation saine dans un contexte actuel de valorisations comprimées et de sentiment difficile des investisseurs dans le secteur des logiciels.

Autrefois principalement connu pour ses composants industriels, comme les fusibles et les disjoncteurs, Schneider fournit désormais les infrastructures essentielles des centres de données, des systèmes de refroidissement aux baies de serveurs, en passant par les équipements critiques de distribution électrique.

(Rédigé par Matthieu ​Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)