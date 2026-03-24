Schindler est prêt à s'opposer à une éventuelle fusion entre Kone et TK Elevator, selon son directeur général

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(Des répétitions pour ajouter des métadonnées) par Bernadette Hogg

Schindler SCHP.S contesteratout accord de fusion entre ses rivaux Kone KNEBV.HE et TK Elevator devant les autorités concurrence, a déclaré mardi à Reuters le directeur du fabricant suisse d'ascenseurs.

Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que le Finlandais Kone était en pourparlers pour acheter TK Elevator (TKE), citant des sources familières avec le sujet.

Une fusion entre les deux sociétés donnerait naissance au plus grand fabricant d'ascenseurs au monde, dépassant le numéro un actuel OTIS OTIS.N et le numéro deux Schindler.

Le directeur général de Schindler, Paolo Compagna, a déclaré quel'opération serait un "bain de sang" destiné à perturber le secteur, car les troisième et quatrième fabricants d'ascenseurs au monde devraient fusionner des bases de clientèle, des sites de production et des équipes qui se chevauchent.

"Je suis sûr que nous ne serions pas les seuls à faire en sorte que cet accord concurrence soit vérifié dans tous les pays possibles", a déclaré M. Compagna lors de l'entretien.

Kone et TKE n'ont pas répondu dans un premier temps aux demandes de commentaires.

LA POSITION DE SCHINDLER RESTE LA MÊME QU'EN 2019

La position de Schindler sur la fusion potentielle est la même depuis que l'idée a émergé pour la dernière fois en 2019, avec la précédente offre de Kone sur TKE, a déclaré Compagna.

Le groupe finlandais a fait l'offre de 2019 dans le cadre d'un consortium avec CVC Capital Partners CVC.AS , mais a finalement été battu par une offre d'environ 17,2 milliards d'euros (19,9 milliards de dollars) d'Advent International et Cinven, les propriétaires actuels de TKE.

"Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'environnement est encore plus difficile qu'il ne l'aurait été en 2019", a déclaré Compagna.

Bloomberg a rapporté que la valeur possible d'une transaction cette fois-ci pourrait atteindre 25 milliards d'euros.

M. Compagna a prédit que toute fusion éventuelle prendrait plusieurs années et nécessiterait probablement de nombreuses cessions.

Si l'opération devait aller aussi loin, Schindler envisagerait d'acheter les sociétés cédées dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions complémentaires, a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,8642 euro)