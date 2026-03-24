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Schindler est prêt à s'opposer à la fusion potentielle entre Kone et TK Elevator, selon son directeur général
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répéter pour ajouter des métadonnées)

Schindler SCHP.S serait prêt à contester un accord de fusion entre ses rivaux Kone KNEBV.HE et TK Elevator devant les autorités concurrence, a déclaré mardi à Reuters le patron du fabricant suisse d'ascenseurs.

Le directeur général de Schindler, Paolo Compagna, a déclaré qu'une fusion serait un "bain de sang" qui perturberait l'industrie, car les troisième et quatrième plus grands fabricants d'ascenseurs au monde devraient s'adapter à des bases de clients, des sites de production et des équipes qui se chevauchent.

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