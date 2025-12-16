 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SCBSM : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 16/12/2025 à 18:00

Paris, le 16 décembre 2025 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 08/12/2025 FR0006239109 70 9,65 XPAR

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes :
Jérôme Fabreguettes Leib Manon Clairet
01 53 67 36 78 01 53 67 36 73
scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGpyZMZvZG2am2lpZshoZ2RjamtkxmnIZmGVmJRplsuZm52SnJhjZ8mbZnJmmm5s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95596-scbsm_cp_rachat_actions_20251216.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

SCBSM
9,700 EUR Euronext Paris -1,02%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupures de journaux traitant du sujet de la réforme des retraites, alors que l'Assemblée nationale vote mardi le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 ( AFP / Joël SAGET )
    Budget de la Sécu : que prévoit le texte ?
    information fournie par AFP 16.12.2025 19:00 

    Le projet de budget de la Sécurité sociale, définitivement adopté mardi, a été largement réécrit par les députés, qui ont amputé une large partie des économies initialement prévues. Suspension de la réforme des retraites, taxe sur les mutuelles, congé de naissance... ... Lire la suite

  • Nicolas Sarkozy (C) et son épouse Carla Bruni-Sarkozy, le jour de son incarcération à la prison de la Santé, le 21 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Rétractation de Takieddine: procès requis contre Sarkozy, Carla Bruni et "Mimi" Marchand
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:58 

    Le parquet national financier a annoncé mardi demander le renvoi de onze personnes dont Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy, et la "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad ... Lire la suite

  • Des bougies en hommage à Dan Elkayam, victime de la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, au Bourget en Seine-Saint-Denis le 16 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )
    Au Bourget, un rassemblement en hommage à Dan Elkayam, tué dans l'attaque de Sydney
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:44 

    Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au Bourget en Seine-Saint-Denis, mardi en fin de journée pour rendre hommage à Dan Elkayam, tué à 27 ans dimanche, lors de l'attaque contre des Juifs à Sydney. Parmi l'assemblée, composée de nombreux proches ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron s'exprime face à des lecteurs de la Provence à Marseille le 16 décembre 2025 ( POOL / Miguel MEDINA )
    Macron à Marseille réaffirme la "guerre" au narcotrafic
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:41 

    Traque des têtes de réseaux, augmentation de l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogues, hommage à la famille Kessaci: Emmanuel Macron a martelé mardi à Marseille sa détermination à mener la "guerre" contre le narcotrafic. Le déplacement présidentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank