SCBSM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 6 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société SCBSM à la société de Bourse Allinvest, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 14 924 titres
- 45 252,89 €
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 0
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 0
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 0 titre
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 0 titre
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 14 924 titres
- 44 924,66 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 6 154 titres
- 5 000,00 €
A propos de SCBSM :
SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .
Contacts ACTUS finance & communication :
|Investisseurs :
|Journalistes :
|Jérôme Fabreguettes Leib
|Manon Clairet
|01 53 67 36 78
|01 53 67 36 73
|scbsm@actus.fr
|mclairet@actus.fr
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95797-scbsm_cp_liquidite_s225.pdf
