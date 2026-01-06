 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SCBSM : Bilan semestriel du contrat de liquidité
information fournie par Actusnews 06/01/2026 à 18:00

Paris, le 6 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société SCBSM à la société de Bourse Allinvest, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 924 titres
  • 45 252,89 €

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 0
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 0
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 0 titre
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 0 titre

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 924 titres
  • 44 924,66 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 6 154 titres
  • 5 000,00 €

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes :
Jérôme Fabreguettes Leib Manon Clairet
01 53 67 36 78 01 53 67 36 73
scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yW5yY5Wbl2aZmJ5rlsdmnGhmb5iXxmKVZ2mdxmNwa8mdnZqSxWlimJWdZnJmnG5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95797-scbsm_cp_liquidite_s225.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

SCBSM
9,500 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank