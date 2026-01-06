SCBSM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 6 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société SCBSM à la société de Bourse Allinvest, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 924 titres

45 252,89 €

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 0

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 0

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 0 titre

Volume échangé sur le semestre à la vente : 0 titre

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 924 titres

44 924,66 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6 154 titres

5 000,00 €

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

