Scandale des fonds H2O : défendez vos droits

La liquidité est un critère essentiel en gestion collective. Le souscripteur doit pouvoir entrer et sortir des fonds, à un rythme quotidien ou hebdomadaire, selon la périodicité de valorisation. C'est le rôle du régulateur d'y veiller. (© ML)

L'AMF a sévèrement sanctionné la société de gestion H2O AM et ses dirigeants. Nos conseils pratiques face cette situation délicate pour récupérer votre argent bloqué.

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié début janvier sa décision, prononcée le 30 décembre, à l’encontre de la société de gestion H2O AM et de ses deux dirigeants fondateurs. Le juge du régulateur a suivi les réquisitions de son collège.

L'amende va bien au-delà du précédent record, détenu par Amundi, qui avait écopé d'une sanction de 32 millions d'euros, infligée pour manipulation de cours sur les contrats à terme de l'Euro Stoxx 50.

93 millions d'euros d'amendes

La société H2O AM, son directeur général Bruno Crastes et son directeur des investissements Vincent Chailley (lire l'encadré) écopent de sanctions pécuniaires de respectivement 75 millions, 15 millions et 3 millions d’euros. Elles sont toutes assorties d’une sanction disciplinaire pour plusieurs manquements dans la gestion de fonds.

Bruno Crastes est le plus sévèrement touché. Le directeur général se voit interdire d’exercer, pendant cinq ans, l’activité de gérant, directement ou par délégation, ou de dirigeant d’une des entités mentionnées dans l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier. La durée est toutefois réduite de cinq ans par rapport à la réquisition du collège de l'AMF qui avait demandé dix ans d'interdiction.

Actifs illiquides

Les griefs de l'AMF étaient liés aux investissements de H2O AM LLP, basée à