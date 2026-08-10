Saudi Aramco reporte au 30 août la remise en service de la raffinerie de Jazan, selon une note d'IIR

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* La remise en service de Jazan reportée au 30 août, selon l'IIR

* Deuxième attaque des Houthis contre la raffinerie depuis fin juillet

* Une interruption prolongée pourrait tendre les marchés des carburants

(Ajout de détails tout au long du texte) par Ahmad Ghaddar

Saudi Aramco a reporté au 30 août la remise en service de sa raffinerie de Jazan, d'une capacité de 400 000 barils par jour, à la suite de deux attaques des Houthis depuis fin juillet, selon une alerte de l'observatoire du secteur IIR consultée par Reuters.

Cette interruption prolongée pourrait resserrer davantage les marchés mondiaux des carburants, déjà perturbés par les arrêts de raffineries au Moyen-Orient suite à la guerre avec l'Iran et par les attaques ukrainiennes contre des raffineries russes, ce qui pourrait faire grimper les marges de raffinage.

Les militants houthis du Yémen ont déclaré dimanche avoir attaqué la raffinerie, qui est à l'arrêt depuis le 27 juillet à la suite d'une précédente frappe houthie, selon une alerte précédente de l'IIR consultée par Reuters. La date de redémarrage initialement prévue était le 15 août.

Saudi Aramco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les Houthis ont déclaré le mois dernier un blocus naval de l’Arabie saoudite en mer Rouge, invoquant ce qu’ils ont qualifié de « siège saoudien ». Riyad nie ces allégations.

Le ministère saoudien de l’Énergie a déclaré dimanche que les équipes de pompiers d’Aramco avaient éteint un incendie qui s’était déclaré tôt dans la journée dans une installation appartenant à la raffinerie.

Il n’a fourni aucune autre information concernant l’exploitation de l’usine.

Selon l’IIR, l’attaque du 27 juillet a endommagé le complexe de gazéification intégrée à cycle combiné (IGCC) de la raffinerie ainsi que la zone des réservoirs. L’IIR a également indiqué que le reformeur de 80 000 barils par jour de la raffinerie était à l’arrêt de manière imprévue depuis le 27 mai en raison de problèmes opérationnels.

Les reformeurs transforment le naphta en composants d’essence à indice d’octane élevé et produisent de l’hydrogène destiné à d’autres unités de raffinage.

Les exportations saoudiennes de carburants, y compris le gaz de pétrole liquéfié (GPL), se sont élevées en moyenne à environ 1,32 million de barils par jour en juillet, selon les données de Kpler, en hausse par rapport aux 1,16 million de barils par jour enregistrés en juin, mais toujours inférieures d’environ 30 % aux niveaux observés avant le début de la guerre avec l’Iran fin février.