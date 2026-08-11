La maison mère du réseau de Trump enregistre près de 240 millions de dollars de perte au 2T

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

La maison mère du réseau Truth Social, fondé par Donald Trump, a annoncé lundi une perte nette de près de 240 millions de dollars au deuxième trimestre, pour un chiffre d'affaires de moins de deux millions.

Trump Media & Technology Group (TMTG) possède Truth Social - le réseau utilisé comme un canal de communication officiel par le président américain.

Le groupe a fait état d'une perte nette de 238,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre. Un an plus tôt, il avait perdu un peu moins de 20 millions sur la même période.

A l'issue du premier trimestre, TMTG - dont Donald Trump est le principal actionnaire - avait annoncé une perte de plus de 400 millions de dollars.

Selon un communiqué, l'essentiel de ces pertes provient de la dépréciation de ses actifs numériques, dont celles des cryptomonnaies.

Le groupe avait d'ailleurs été fortement pénalisé au premier trimestre par la chute des cours des devises numériques, après avoir levé 2,5 milliards de dollars l'an dernier pour investir massivement dans ces actifs.

TMTG a aussi annoncé avoir engrangé un chiffre d'affaires d'environ 1,7 million de dollars.

Le directeur général par intérim, Kevin McGurn, a par ailleurs assuré dans le communiqué que le nouveau produit du groupe, Truth API, "génère déjà des revenus" avec plus de dix contrats signés.

Disponible sur abonnement - le site Axios évoque un tarif mensuel allant de 60.000 à 100.000 dollars - il promet un accès quasiment instantané aux publications de Donald Trump sur son réseau, juste avant que le grand public n'en prenne connaissance.

L'opposition au président républicain dénonce un mécanisme de corruption, certains s'inquiétant d'un système potentiellement sensible pour les marchés financiers.

Le titre TMTG perdait 0,43% à 9,35 dollars dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.