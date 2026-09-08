Satellogic nomme l'ancien responsable du renseignement géospatial américain au poste de président

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par Joey Roulette

Le nouveau président de la société d’observation de la Terre Satellogic SATL.O est un vice-amiral à la retraite de la Marine américaine qui a dirigé l’agence de renseignement géospatial du Pentagone. Il s’agit d’une recrue clé pour son activité de défense, alors que l’entreprise met en place un réseau de satellites capable de cartographier quotidiennement l’ensemble de la planète.

Frank Whitworth, qui a dirigé la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) de 2022 jusqu’à l’année dernière, a rejoint Satellogic mardi, a indiqué la société à Reuters.

Whitworth dirigera « les opérations internes, en intégrant la mission aux efforts de vente et de marketing, tout en définissant la stratégie pour la gamme de produits de défense et de renseignement de l’entreprise », a indiqué Satellogic dans un communiqué.

Fondée en 2010 par des ingénieurs argentins, Satellogic exploite 18 satellites d'observation de la Terre et vend les données ainsi recueillies à des gouvernements et à des entreprises. Elle commercialise également des réseaux de satellites auprès de pays souhaitant se doter de leurs propres systèmes.

La société est entrée en bourse en 2022 via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), accueillant ainsi l’ancien secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin au poste de président du conseil d’administration.

Satellogic prévoit de déployer une nouvelle constellation baptisée « Merlin », qui comptera dans un premier temps huit satellites, afin de fournir des observations quotidiennes à l’échelle mondiale. L’entreprise cible des clients issus des forces armées, des services de renseignement et de secteurs tels que le transport maritime et la logistique, qui ont besoin des données les plus récentes.

Le lancement du premier satellite Merlin est prévu en octobre, et d’autres sont prévus l’année prochaine.

L’entreprise considère ce réseau comme particulièrement essentiel pour l’imagerie des océans, de vastes étendues de la Terre surveillées par moins de satellites que celles qui observent les terres émergées. Le réseau Merlin fusionnera ses données avec celles du système d’identification automatique (AIS) utilisé par les navires.

Au cours d’une carrière de 36 ans au service du gouvernement américain, Whitworth a occupé divers postes à responsabilité au sein des services de renseignement américains, dont le point d’orgue a été la direction des 16 000 collaborateurs de la NGA, chargée de fournir aux forces de combat américaines des données géospatiales issues de satellites et d’autres sources.

Auparavant, il a contribué au développement du programme d’intelligence artificielle « Maven » du ministère de la Défense, développé par Palantir .