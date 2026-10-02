Satellogic lance son premier satellite Merlin ; son cours de bourse s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 octobre - ** Le titre de la société de renseignement géospatial Satellogic SATL.O progresse de 6% à 5,77 dollars
** La société indique que Merlin.01, deux NewSat Mark VI et un NewSat Mark V ont été lancés depuis Vandenberg à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX le 1er octobre
** Les satellites se sont placés en orbite terrestre basse héliosynchrone et ont signalé un bon état de fonctionnement après avoir établi le contact avec la station au sol
** La société vise une pleine capacité opérationnelle pour Merlin au second semestre 2027
** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action SATL a plus que triplé depuis le début de l'année
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