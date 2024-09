Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius Stedim Biotech: porté par une initiation à l'achat information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - L'action Sartorius Stedim Biotech compte parmi les plus fortes hausses du SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, le spécialiste des équipements pour l'industrie biopharmaceutique profitant d'une note de RBC dans laquelle le courtier initie la valeur à l'achat.



Vers 9h30, le titre gagne 1,9%, à comparer avec un gain de de l'ordre de 0,2% au même instant pour le SBF 120 et un repli de 0,1% pour l'indice STOXX du secteur européen de la santé.



Dans une note, RBC souligne que la sous-performance du titre s'inscrit en porte-à-faux avec le redressement des fondamentaux de l'entreprise.



'Les parts de marché de Sartorius Stedim Biotech ont bien résisté pendant la période du Covid et se sont depuis reprises, en ligne avec celles de ses comparables', commente le broker canadien.



'Et pourtant, son cours de Bourse a sous-performé de manière significative ceux de ses pairs, en raison de révisions à la baisse de ses objectifs, ce qui constitue une opportunité pour les investisseurs', juge RBC.



Le professionnel, qui vise un cours de 270 euros, estime que la société bénéficie d'un 'solide positionnement' sur un marché 'attractif', celui de la fourniture de matériels pour la fabrication de produits biologiques et de thérapies avancées, telles que les thérapies géniques.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 177,05 EUR Euronext Paris +1,90%