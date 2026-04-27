Sartorius en hausse après la révision à la hausse de Berenberg

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27 avril - ** L'action Sartorius SRT3.DE a progressé jusqu'à 4,4% après que Berenberg a relevé la recommandation sur le fournisseur allemand d'équipements biopharmaceutiques de « conserver » à « acheter », invoquant une évolution favorable du rapport risque/rendement après une série de révisions à la baisse du consensus

** Le courtier considère que la chute du cours de l'action, consécutive aux résultats du premier trimestre , est une réaction excessive et invite les investisseurs à "ne pas se laisser influencer par le bruit ambiant", estimant que le cycle de révisions à la baisse a fait son temps

** "Nous pensons que ce mouvement est largement lié à une rotation plus générale hors du secteur des outils pour les sciences de la vie, ainsi qu’à des inquiétudes concernant son manque d’engagement envers une croissance à deux chiffres des consommables de bioprocédés en 2026"

** Berenberg souligne les solides perspectives de bioprocédés de ses concurrents Danaher DHR.N et Thermo Fisher TMO.N , comme autant d'indications qu'une croissance à deux chiffres est possible

** "On observe une accélération des fusions-acquisitions dans le secteur biopharmaceutique avec des primes élevées, ainsi qu'une amélioration du financement des biotechnologies", ajoute le courtier

** Sartorius figure parmi les valeurs les plus performantes de l'indice des moyennes capitalisations allemandes .MDAXI