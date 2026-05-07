Sarepta recule en raison de ventes trimestrielles plus faibles pour sa thérapie génique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de la société de thérapie génique Sarepta Therapeutics SRPT.O recule de 10,3 % à 122,96 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 102 millions de dollars au premier trimestre pour son traitement de thérapie génique contre les troubles musculaires, Elevidys, contre 375 millions de dollars pour la même période en 2025

** SRPT explique que cela reflète un volume de ventes d'Elevidys plus faible en raison d'une mise à jour de la notice qui limite désormais le traitement aux patients capables de marcher

** L'année dernière, la FDA a limité l'utilisation du traitement de thérapie génique Elevidys contre les troubles musculaires aux patients capables de marcher, après que des problèmes de sécurité et des décès de patients ont conduit la FDA à un examen approfondi et à une suspension temporaire des livraisons

** La société annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 730,8 millions de dollars, en baisse de 14,1 millions de dollars par rapport à l'année précédente

** SRPT indique que cette baisse est partiellement compensée par une augmentation des revenus issus des collaborations

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 7 % depuis le début de l'année