 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sarepta recule en raison de ventes trimestrielles plus faibles pour sa thérapie génique
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de la société de thérapie génique Sarepta Therapeutics SRPT.O recule de 10,3 % à 122,96 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 102 millions de dollars au premier trimestre pour son traitement de thérapie génique contre les troubles musculaires, Elevidys, contre 375 millions de dollars pour la même période en 2025

** SRPT explique que cela reflète un volume de ventes d'Elevidys plus faible en raison d'une mise à jour de la notice qui limite désormais le traitement aux patients capables de marcher

** L'année dernière, la FDA a limité l'utilisation du traitement de thérapie génique Elevidys contre les troubles musculaires aux patients capables de marcher, après que des problèmes de sécurité et des décès de patients ont conduit la FDA à un examen approfondi et à une suspension temporaire des livraisons

** La société annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 730,8 millions de dollars, en baisse de 14,1 millions de dollars par rapport à l'année précédente

** SRPT indique que cette baisse est partiellement compensée par une augmentation des revenus issus des collaborations

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FIDIA
0,005 EUR MIL -3,70%
SAREPTA
23,0300 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank