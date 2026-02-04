Sarepta progresse grâce au feu vert de l'autorité réglementaire néo-zélandaise pour le lancement d'un essai sur la maladie de Huntington

4 février - ** Les actions de Sarepta Therapeutics

SRPT.O 3 % à 20,92 $ avant le marché

** Le fabricant de médicaments dit qu'il a reçu l'approbation de la Nouvelle-Zélande pour commencer la première étude humaine du SRP-1005 pour la maladie de Huntington, un trouble cérébral rare et mortel

** Le SRP-1005 est un traitement expérimental conçu pour cibler la cause génétique de la maladie - SRPT

** L'essai de stade précoce recrutera environ 24 participants et se concentrera sur l'innocuité et la tolérabilité; l'étude devrait commencer au deuxième trimestre 2026, selon Co

** La maladie de Huntington est une maladie héréditaire rare qui endommage les cellules nerveuses du cerveau, provoquant une aggravation des problèmes de mouvement et de pensée

** Les actions ont baissé de 82% en 2025