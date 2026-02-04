Sarepta progresse grâce au feu vert de l'autorité réglementaire néo-zélandaise pour le lancement d'un essai sur la maladie de Huntington

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions de Sarepta Therapeutics
SRPT.O 3 % à 20,92 $ avant le marché
** Le fabricant de médicaments dit qu'il a reçu l'approbation de la Nouvelle-Zélande pour commencer la première étude humaine du SRP-1005 pour la maladie de Huntington, un trouble cérébral rare et mortel
** Le SRP-1005 est un traitement expérimental conçu pour cibler la cause génétique de la maladie - SRPT
** L'essai de stade précoce recrutera environ 24 participants et se concentrera sur l'innocuité et la tolérabilité; l'étude devrait commencer au deuxième trimestre 2026, selon Co
** La maladie de Huntington est une maladie héréditaire rare qui endommage les cellules nerveuses du cerveau, provoquant une aggravation des problèmes de mouvement et de pensée
** Les actions ont baissé de 82% en 2025
