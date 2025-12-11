Sarepta plonge après l'annonce d'un refinancement de la dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de Sarepta Therapeutics SRPT.O chutent de 8,2% à 20,38$ en pré-marché après que la société ait annoncé un plan de refinancement de sa dette

** SRPT a convenu avec certains détenteurs d'échanger 291,4 millions de dollars de billets échangeables à 1,25 % échéant en 2027 contre un montant égal de billets échangeables à 4,875 % échéant en 2030

** Les nouveaux billets feront partie de la même série que les 602 millions de dollars émis en août, ce qui portera le total des billets à 4,875 % échéant en 2030 à 893,4 millions de dollars

** 9 des 29 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 5 à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 18 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en baisse de 81,7 % depuis le début de l'année