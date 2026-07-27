Sarepta en hausse après la nomination de Severino, ancien cadre d'AbbVie, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 juillet - ** L'action de la société de thérapie génique Sarepta Therapeutics SRPT.O progresse de 7,1 % à 16,8 dollars en pré-ouverture
** La société nomme Michael Severino au poste de directeur général, à compter du 28 juillet
** M. Severino succède à Doug Ingram, qui prend sa retraite et occupera un poste de conseiller jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer une transition en douceur
** Avant de rejoindre la société, M. Severino occupait le poste de directeur général de Tessera Therapeutics et avait auparavant occupé les fonctions de vice-président et de président chez AbbVie ABBV.O
** Depuis la dernière clôture, l'action a reculé de 27,1 % depuis le début de l'année
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