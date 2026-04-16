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SAP : tente de soulever la résistance des 150E
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 11:56

SAP tente de soulever la résistance des 150E (8 avril en clôture, niveau de transit de la MM20) mais un signal positif dépendra de la capacité à refranchir les 125E en clôture.
SAP pourrait ensuite renouer avec la MM50 (161,4E) avant de s'attaquer à 164,6E, l'ex-plancher des 29 janvier puis 3 et 11 mars.

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