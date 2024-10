Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - SAP a relevé lundi soir sa fourchette-cible annuelle de résultat opérationnel non-IFRS à entre 7,8 à huit milliards d'euros à taux de change constants (et non plus de 7,6 à 7,9 milliards), et son objectif de free cash-flow à entre 3,5 et quatre milliards (au lieu d'environ 3,5 milliards).



De même, l'éditeur allemand de logiciels d'entreprise anticipe désormais de 29,5 à 29,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires cloud et logiciel à taux de change constants (TCC) pour 2024, contre une fourchette-cible précédente qui allait de 29 à 29,5 milliards.



Sur son troisième trimestre 2024, et toujours en normes non-IFRS, SAP a vu son BPA des activités poursuivies augmenter de 6% à 1,23 euro et son résultat opérationnel s'accroitre de 27% à 2,24 milliards (+28% à TCC).



Le chiffre d'affaires total a atteint 8,47 milliards d'euros, en hausse de 9% (+10% à TCC), dont un CA cloud et logiciels en progression de 11% à 7,43 milliards (+12% à TCC). La part des revenus les plus prévisibles a augmenté de deux points pour atteindre 84%.





