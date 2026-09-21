SAP dans le vert avec des propos de Bank of America

SAP avance de 0,8% à 184,5 EUR à Francfort, sur fond de propos favorables de Bank of America, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre du géant allemand des logiciels d'entreprise, avec un objectif de cours rehaussé à 226 EUR.

L'établissement financier américain précise avoir interrogé 325 directeurs des systèmes d'information (DSI) afin d'évaluer le positionnement concurrentiel de SAP, l'adoption de l'IA et les tendances en matière de migration.

"L'adoption de l'IA progresse rapidement et affiche de premiers résultats encourageants. Sa monétisation à grande échelle devrait toutefois prendre du temps, les clients cherchant encore à évaluer précisément le retour sur investissement (ROI) de ces solutions", indique BofA.

S'il ajoute que SAP bénéficie d'un solide positionnement concurrentiel et que l'adoption de S/4HANA accélère, avec un pic des migrations attendu en 2027, l'établissement prévient que la migration vers le cloud reste un processus progressif et relativement lent.