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SAP : 6% à 137 EUR, 'bear trap' de toute beauté sous 132 EUR
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 13:14
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Véritable locomotive du DAX et de l'Euro-Stoxx50, le titre SAP avec ses 6% à 137 EUR, maintient l'Europe à flot.

Mais surtout, SAP nous offre un exemple de "bear trap" de toute beauté sous 132 EUR (plancher majeur testé du 22 au 26 juin puis le 22 juillet) et un test de 127,5 EUR qui validait le signal baissier moyen terme, en direction du plancher long terme des 120 EUR qui remonte à la période de mai à septembre 2023.

SAP n'est pas sorti d'affaire pour autant et la tendance moyen terme demeure résolument baissière : 1er obstacle à 144 EUR avec la MM500.

Valeurs associées

SAP AG O.N.
140,200 EUR XETRA +9,26%
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