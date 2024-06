En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

AOF - EN SAVOIR PLUS

Situé au sein d'un bassin émergent, à 60 km de la côte de Príncipe, le bloc STP02 s'étend sur une surface de 4 969 km2. Il jouxte le bloc STP01, opéré par TotalEnergies (55%) aux côtés de Sonangol (30%) et de l'ANP-STP (15%).

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord portant sur l’acquisition auprès de l’Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) d’une participation de 60% assortie du statut d’opérateur sur le bloc offshore STP02. Les 40% restants seront conservés par les détenteurs actuels du permis, Sonangol (30%) et l’ANP-STP (10%). Cette transaction est soumise à l’approbation finale des autorités concernées.

São Tomé et Príncipe : TotalEnergies acquiert un permis d’exploration offshore

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.