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Santander-Résultat net sous-jacent en hausse de 19% au T3 mais plombé par le Brésil
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 11:49

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(Actualisé avec détails, cours de Bourse)

La banque espagnole Santander SAN.MC a affiché mercredi une hausse de 19% de son bénéfice net sous-jacent au troisième trimestre, porté par le Royaume-Uni et les États-Unis après de récentes acquisitions sur ces marchés, bien que le Brésil ait partiellement terni ces résultats.

Le bénéfice net sous-jacent, avant charges de restructuration, a atteint 3,85 milliards d’euros, dépassant les 3,75 milliards d’euros attendus par les analystes interrogés par Reuters. Une hausse de 11% des commissions sous-jacentes et de 12% du chiffre d’affaires ont également contribué à ces résultats.

La diversification de Santander lui a permis de se prémunir contre les ralentissements économiques dans certaines régions, mais l’a rendue vulnérable à la volatilité des marchés et aux dépréciations monétaires, en particulier en Amérique latine.

La banque a récemment cherché à renforcer sa position sur les marchés développés grâce aux acquisitions de TSB et de Webster, qui devraient, selon elle, contribuer à faire progresser son bénéfice de plus de 40% au cours des trois prochaines années, pour le porter à plus de 20 milliards d’euros.

Au Brésil, son deuxième marché en importance, le bénéfice net a reculé de 15% par rapport à l’année précédente, en partie en raison d’une hausse de 23% des provisions. Le coût du risque, qui mesure les pertes potentielles, a augmenté de 11 points de base par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 4,25%.

À la suite de la réélection surprise du président Luiz Inácio Lula da Silva au Brésil, l’action Santander a chuté de 3% lundi, après que les marchés boursiers et le real brésiliens ont enregistré leurs plus fortes baisses depuis des années.

Santander bénéficie de la baisse des taux d'intérêt au Brésil, car ses coûts de financement sont étroitement liés aux taux de référence.

En revanche, le résultat net sous-jacent a progressé de 48% aux États-Unis et de 40% au Royaume-Uni, tandis qu'il a augmenté de 21% au Mexique et de 19% en Espagne.

JP Morgan a indiqué que les activités britanniques et américaines avaient dépassé les attentes, tandis que celles du Brésil avaient affiché des résultats inférieurs aux prévisions.

Compte tenu des charges de dépréciation et de restructuration de 416 millions d’euros, principalement liées à l’acquisition de Webster, le bénéfice net publié attribuable a reculé de 2% à 3,43 milliards d’euros, tout en dépassant les prévisions de 3,23 milliards d’euros.

Vers 10h10 GMT, l'action Santander reculait de 4,69% à 10,75 euros.

(Rédigé par Jesús Aguado ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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