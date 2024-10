Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Santander: BPA à neuf mois en croissance de 19% information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Santander annonce avoir réalisé un BPA de 0,57 euro au titre des neuf premiers mois de 2024, en croissance de 18,6%, pour des revenus totaux en progression de 6,9% à plus de 45,8 milliards, tirés par une hausse de 7,9% des revenus nets d'intérêts.



'La forte croissance des revenus nets d'intérêts dans toutes les activités et régions, soutenue par quatre millions de clients supplémentaires, et une très bonne maîtrise des coûts, ont plus que compensé la croissance attendue des provisions', explique la banque espagnole.



Santander rappelle avoir relevé trois de ses objectifs pour 2024 en juillet, et s'attendre à une croissance 'élevée à un chiffre' de ses revenus en euros constants, à un ratio d'efficacité d'environ 42% et à un RoTE de plus de 16%.





Valeurs associées BANCO SANTANDER 4,50 EUR Sibe -2,85%