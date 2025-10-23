Groupe ADP: le chiffre d'affaires tiré par l'international

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le chiffre d'affaires du Groupe ADP a crû de près de 10% sur un an lors des neuf premiers mois de 2025, dopé par l'international, plus dynamique que les activités historiques de gestion des aéroports parisiens.

L'entreprise contrôlée à 50,6% par l'État français a réalisé 5,04 milliards de chiffre d'affaires du 1er janvier au 30 septembre, soit une hausse de 9,4% par rapport à la même période de 2024, a-t-elle annoncé jeudi soir dans un communiqué.

Cette progression a été supérieure à celle du trafic, qui a atteint 4% sur l'ensemble des aéroports du groupe - 25 plateformes dans le monde -, à 286,3 millions de passagers.

"Ces tendances sont conformes à nos hypothèses et, malgré un contexte exigeant, nous permettent de confirmer l’ensemble de nos objectifs pour l’année 2025", s'est félicité le PDG Philippe Pascal, cité dans le texte.

Parmi ces ambitions: une croissance du trafic des aéroports desservant Paris de 2,5 à 4%, une fourchette jusqu'ici atteinte (3,5% fin septembre); un chiffre d'affaires par passager de la marque "Extime" d'hospitalité et de commerce sur ces installations en hausse de 4 à 6% par rapport à 2023 (5,3% sur les neuf premiers mois); et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en progression de plus de 7% sur un an.

Alors que le rythme de croissance du transport aérien est inférieur en France à celui de l'ensemble du monde, ADP a pu compter sur ses activités à l'international qui ont progressé de 10,1% sur un an, en particulier grâce à sa filiale turque TAV Airports.

Le chiffre d'affaires de la branche "activités commerciales", en hausse de 12,4%, a quant à lui été gonflé par des acquisitions dont un spécialiste des excursions touristiques. Hors effets de périmètre, l'activité n'aurait augmenté que de 1,8%.

Cœur du métier d'ADP, les activités aéronautiques de Charles-de-Gaulle et Orly ont quant à elles vu leur chiffre d'affaires grimper de 6,9%, fruit de la hausse du trafic et des redevances, selon l'entreprise.

Celle-ci a révélé jeudi qu'elle présenterait le 10 décembre sa proposition de nouveau contrat de régulation économique (CRE) avec l'État, pour une entrée en vigueur espérée à partir de début 2027.

Ce document fixe sur plusieurs années la trajectoire budgétaire des aéroports pour le fonctionnement des activités aéronautiques, et donc celle des redevances.

En mai 2020, en pleine crise sanitaire, ADP avait demandé la résiliation du CRE de l'époque, constatant l'impossibilité d'atteindre ses engagements vu l'effondrement du trafic.