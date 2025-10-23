Vincent Rouget, nouveau président d'Unibail-Rodamco-Westfield en janvier

Jean-Marie Tritant, actuel président d'Unibail-Rodamco-Westfield ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le géant français des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé jeudi la nomination d'un nouveau président, son actuel directeur général des opérations en Europe Vincent Rouget, qui prendra les rênes de l'entreprise à partir du 1er janvier 2026.

Jean-Marie Tritant, nommé à la tête du groupe en janvier 2021 pour le redresser, quittera cette entreprise cotée au CAC 40 à la fin de l'année, à l'issue d'une période de transition.

Ce "plan de succession" était déjà dans les cartons, assure l'entreprise dans un communiqué, précisant que le conseil de surveillance a décidé jeudi "d'accélérer sa mise en œuvre".

"L'annonce d'aujourd'hui reflète notre approche proactive en matière de succession, la solide performance du groupe et la trajectoire positive engagée dans le cadre de la feuille de route" établie par Jean-Marie Tritant pour 2025 à 2028, indique Jacques Richier, président du conseil de surveillance d'URW, cité dans le communiqué.

Il salue le président du directoire sortant, nommé "à un moment critique" et qui "a transformé le groupe et relancé sa croissance dans un environnement externe particulièrement difficile".

Endetté par le rachat de Wesfield en 2019, puis par la pandémie de Covid-19 qui avait contraint beaucoup de centres commerciaux à la fermeture, URW était dans une situation particulièrement difficile en 2021, avec un cours de Bourse au plus bas.

Désormais le groupe a largement réduit son endettement, a vendu ses actifs jugés peu porteurs aux États-Unis et prévoit une croissance de sa rentabilité d'environ 6% jusqu'en 2028.

"Fort du succès de la transformation stratégique du groupe accomplie" durant son mandat, M. Tritant, 58 ans, se dit "pleinement confiant dans la capacité d’URW à générer de la croissance future sous la direction de Vincent et du directoire".

Vincent Rouget, 45 ans, a rejoint URW en 2023, en tant que directeur général stratégie et investissement, et a "activement contribué à l'élaboration de la feuille de route 2025-2028" de la société. En mai dernier, il était également devenu directeur général des opérations Europe.

Auparavant, il a travaillé plus de 15 ans au sein de la société paneuropéenne de capital-investissement immobilier Aermont Capital, où il a exercé sous la direction de Léon Bressler, ancien PDG d'URW qui avait mené une fronde d'actionnaires contre la précédente direction.