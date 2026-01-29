Sanofi vise une croissance des ventes d'environ 7-9% en 2026

Sanofi SASY.PA a déclaré jeudi prévoir une croissance des ventes d'environ 7% à 9% ("high-single-digit") en 2026, misant sur la forte demande pour son traitement phare contre l'asthme, Dupixent, et certains médicaments plus récents.

La société a également déclaré qu'elle anticiper une croissance du BNPA des activités légèrement supérieure à celle des ventes.

Le laboratoire français a ajouté avoir l'intention d'exécuter un programme de rachat d'actions d'un montant de 1,0 milliard d'euros en 2026. En 2025, Sanofi a racheté pour 5,0 milliards d'euros de ses propres actions.

Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel des activités s'est établi à 2,34 milliards d'euros, contre 2,37 milliards d'euros attendus en moyenne par les analystes dans un consensus réalisé par la société.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Bhanvi Satija à Londres, édité par Augustin Turpin)