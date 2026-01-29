 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi vise une croissance des ventes d'environ 7-9% en 2026
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 07:35

Sanofi SASY.PA a déclaré jeudi prévoir une croissance des ventes d'environ 7% à 9% ("high-single-digit") en 2026, misant sur la forte demande pour son traitement phare contre l'asthme, Dupixent, et certains médicaments plus récents.

La société a également déclaré qu'elle anticiper une croissance du BNPA des activités légèrement supérieure à celle des ventes.

Le laboratoire français a ajouté avoir l'intention d'exécuter un programme de rachat d'actions d'un montant de 1,0 milliard d'euros en 2026. En 2025, Sanofi a racheté pour 5,0 milliards d'euros de ses propres actions.

Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel des activités s'est établi à 2,34 milliards d'euros, contre 2,37 milliards d'euros attendus en moyenne par les analystes dans un consensus réalisé par la société.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Bhanvi Satija à Londres, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
751,2700 USD NASDAQ -2,59%
SANOFI
77,540 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank