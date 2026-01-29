 Aller au contenu principal
Réforme infirmière: Rist publiera les décrets manquants "au premier semestre"
information fournie par AFP 29/01/2026 à 09:25

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, Paris, le 28 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, Paris, le 28 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Après une loi en juin et un décret fin décembre qui ont redéfini le métier d'infirmière, le gouvernement publiera "au premier semestre" le reste des textes réglementaires, et les infirmières participeront "dès mars" au dépistage du cancer colorectal, s'est engagée jeudi la ministre de la Santé.

Adoptée le 27 juin, la réforme du métier d'infirmière leur offre un rôle élargi et beaucoup plus central dans le système de soins.

Jusqu'ici rémunérées à partir d'une liste d'actes vieille de 20 ans, qu'elles ne pouvaient réaliser que sur prescription préalable d'un médecin, les infirmières pourront désormais prendre en charge "directement" les patients dans leur domaine de compétences.

Un "décret socle", publié le 24 décembre, a réorganisé le métier en dix "missions essentielles". Il a notamment créé la "consultation infirmière" et leur a donné le droit de prescrire "des produits de santé et examens complémentaires" dont la liste doit encore être précisée.

"Les textes relatifs aux soins et aux prescriptions infirmières font actuellement l'objet de concertations approfondies" avec les syndicats, l'Ordre et des associations. Ils "seront finalisés dans les prochaines semaines pour une publication avant la fin du premier semestre", annonce le ministère de la Santé dans un communiqué.

"Demain, quand vous aurez une plaie, qu'elle soit aiguë - vous venez de vous faire une blessure - ou chronique, vous pourrez aller chez l'infirmière qui s'en occupera, qui pourra prescrire ce qu'il y a besoin (...) Ça, c'est une avancée, ça va permettre d'améliorer l'accès aux soins en libérant du temps de médecin", a expliqué la ministre Stéphanie Rist sur Ici Champagne-Ardenne.

En matière de prévention, "elles pourront avoir un rôle plus important dans la lutte contre le tabac, ou délivrer des kits pour le cancer colorectal", a-t-elle précisé. Et comme la campagne contre le cancer colorectal - "Mars bleu" - est en mars, le gouvernement entend publier ce texte d'application d'ici là, a-t-elle ajouté.

Pour ce dépistage, les infirmières recevront "une valorisation financière équivalente aux autres professions", précise le ministère.

Plus largement la revalorisation financière, pour les nouvelles missions et notamment la consultation infirmière, doit être déterminée lors de négociations conventionnelles "en cours" avec les syndicats représentatifs.

La réforme "s'accompagne d'une refonte de la formation" infirmière, "dont les textes seront publiés en février 2026", précise le ministère. Elle vise "une formation plus moderne, mieux adaptée aux évolutions du métier" et qui permettrait de réduire le taux d'abandon" important.

