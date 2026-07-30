Sanofi revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires grâce au succès de Dupixent, un coup de pouce pour sa nouvelle directrice générale

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* Les ventes de Dupixent au deuxième trimestre bondissent de 38 % pour atteindre 5,15 milliards d'euros à taux de change constants

* Sanofi affiche au deuxième trimestre un résultat d'exploitation de 3,29 milliards d'euros, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 0,96 milliard d'euros

* La directrice générale indique que Sanofi recherche des acquisitions, mais que ses domaines prioritaires restent l'immunologie, les maladies rares et les vaccins

(Ajout de graphiques, de détails sur la stratégie d'acquisition et les décisions en matière de R&D tout au long du texte, ainsi que des commentaires d'analystes aux paragraphes 18 et 19) par Bhanvi Satija

Sanofi SASY.PA a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, grâce à la forte demande pour le Dupixent, médicament phare contre l’asthme, et pour ses nouveaux produits, dans le cadre des premiers résultats du laboratoire pharmaceutique français sous la direction de sa nouvelle directrice générale, Belen Garijo.

Mme Garijo a pris les rênes de l’entreprise à un moment où celle-ci subit des pressions pour relancer le développement de médicaments et assurer sa croissance au-delà du Dupixent. Son action, en baisse de 3,4 % depuis le début de l’année, après avoir chuté d’environ 12 % en 2025, se négocie avec une décote par rapport à ses concurrents européens, tels qu’AstraZeneca

AZN.L , Novartis NOVN.S et Roche ROP.S .

Sanofi recherche des opportunités de croissance par le biais d’acquisitions, mais ses domaines prioritaires – l’immunologie, les maladies rares et les vaccins – ne changeront pas et le groupe restera “très discipliné” quant à la conclusion de nouveaux accords, a déclaré Mme Garijo aux journalistes.

“L’examen stratégique de notre pipeline de produits en phase avancée est toujours en cours,” a déclaré Mme Garijo, ajoutant qu’elle n’était plus en “phase de diagnostic” et qu’elle maintiendrait un rythme soutenu dans la prise de décision.

Depuis sa prise de fonction en mai , Mme Garijo a remanié son équipe de direction afin de simplifier la prise de décision, ce qui inclut un rôle élargi pour le directeur financier François-Xavier Roger, qui sera désormais également en charge du développement commercial.

M. Roger a indiqué que, si la société avait historiquement ciblé des acquisitions comprises entre 2 et 5 milliards de dollars, elle adoptait désormais “une vision un peu plus large,” même si la taille des transactions ne constituait pas un critère déterminant.

REMANIEMENT DE LA R&D

“Pour exploiter pleinement notre potentiel, nous devrons faire preuve d’une plus grande rigueur scientifique,” a déclaré Mme Garijo. Elle a nommé Paulo Fontoura à la tête des activités de R&D de Sanofi; cet ancien cadre de Roche prendra ses fonctions le 1er septembre.

La semaine dernière, Sanofi a renoncé à demander l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament expérimental contre l’eczéma, l’amlitelimab, autrefois considéré comme un successeur potentiel du Dupixent. Le laboratoire pharmaceutique a comptabilisé au premier semestre une charge de dépréciation de 952 millions d’euros (1,09 milliard de dollars) liée à ce médicament.

La société a déclaré jeudi avoir également décidé d’abandonner le développement de deux autres médicaments expérimentaux: l’itepekimab, destiné au traitement d’une affection pulmonaire, et le balinatunfib, destiné au traitement du psoriasis.

Les dépenses de recherche et développement pour le trimestre ont augmenté de 18 % pour atteindre 2,23 milliards d’euros, et comprenaient plus de 200 millions d’euros de coûts liés à l'abandon de projets.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE AU-DESSUS DES ATTENTES

Sanofi table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 10 % à taux de change constants en 2026, contre une prévision antérieure de croissance à un chiffre élevé. Le groupe continue de tabler sur une croissance du résultat opérationnel légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires.

L'action du laboratoire pharmaceutique a reculé de 2,5 % à l'annonce des résultats.

“Nous pensons que certains investisseurs espéraient peut-être une mise à jour stratégique plus significative de la part de la nouvelle directrice générale,” ont écrit les analystes de Barclays dans une note.

L’absence de “coup d’éclat” et les réductions dans le portefeuille de produits en développement pourraient contrebalancer tout effet positif sur le cours de l’action lié à l’amélioration des perspectives de chiffre d’affaires, ont-ils ajouté.

Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre s'est établi à 3,29 milliards d'euros (3,77 milliards de dollars), contre une estimation moyenne des analystes de 2,96 milliards d'euros fournie par la société.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 11,60 milliards d’euros, dépassant l’estimation de 10,85 milliards d’euros.

Les ventes de Dupixent, pour lequel Sanofi est en partenariat avec Regeneron REGN.O , ont progressé de 38 % à 5,15 milliards d’euros, à taux de change constants, dépassant les estimations de 4,48 milliards d’euros.

Sanofi prévoit un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards d’euros en 2030 pour le Dupixent, tandis que les analystes tablent sur un chiffre d’affaires de 24,2 milliards d’euros.

Les ventes des nouveaux produits lancés, parmi lesquels figurent Altuviiio pour le traitement de l’hémophilie et Sarclisa pour le traitement du myélome multiple, ont progressé de 48,3 % pour atteindre 1,3 milliard d’euros au deuxième trimestre.

(1 dollar = 0,8735 euro)