Sanofi porté par Dupixent relève ses perspectives pour 2026

Le géant pharmaceutique affiche une forte croissance au troisième trimestre et relève ses prévisions pour 2026. Sanofi a enregistré une solide performance au troisième trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 14,44 MdsEUR, en hausse de 14,3% à taux de change constants ( 16,2% à données publiées).

Cette progression est principalement portée par le succès de Dupixent, dont les ventes ont bondi de 34,8%, à 5,7 MdsEUR, ainsi que par la montée en puissance des nouveaux médicaments, notamment ALTUVIIIO, Ayvakit et Rezurock, dont les revenus ont progressé de 31,4%, à 1,4 MdEUR.

À l'inverse, l'activité Vaccins a reculé de 6,6 %, à 3,2 milliards d'euros.

La croissance du laboratoire français s'est révélée particulièrement dynamique aux Etats-Unis, où les ventes ont augmenté de 23,9%, à 8,6 MdsEUR. En Europe, l'activité a légèrement fléchi de 0,9%, tandis que le reste du monde affiche une progression de 5,7%.

Par ailleurs, le résultat opérationnel des activités a progressé de 19,7% à taux de change constants, à 5,43 MdsEUR, tandis que le bénéfice net par action des activités a atteint 3,55 EUR, en hausse de 19,6%. Cette performance reflète notamment l'amélioration du mix produits et la maîtrise des coûts opérationnels.

Parallèlement, Sanofi poursuit son recentrage stratégique sur les médicaments innovants, avec l'élargissement de son partenariat avec Regeneron dans les anticorps de nouvelle génération et un projet de transfert de médicaments matures à Cheplapharm.

Fort de ces résultats, Sanofi a relevé ses perspectives annuelles, visant désormais une croissance de son chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette de 10% à 15% et une progression de son bénéfice net par action des activités autour du milieu de cette fourchette, à taux de change constants.