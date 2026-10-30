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Les actions liées aux cryptomonnaies chutent après un vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 09:54

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baisse bitcoin (Crédits: Unsplash - Amjith S)

baisse bitcoin (Crédits: Unsplash - Amjith S)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent en pré-ouverture

** Des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, dans le cadre d'un vol record que les analystes attribuent à la Corée du Nord

** Binance a suspendu les retraits et a déclaré qu'elle couvrirait les pertes; environ 3 milliards de dollars d'actifs perdus ont été retrouvés

** Les émetteurs de stablecoins Tether et Circle ont gelé respectivement près de 1,57 milliard et 800 millions de dollars d'actifs liés à cet incident

** L'action Circle Internet CRCL.N a chuté de 4,9 %

** Le Bitcoin BTC= a reculé d'un peu plus de 1 %, mais s'échangeait à son plus bas niveau depuis plus d'un mois

** L'action Coinbase Global COIN.O a chuté de 4,7 %; ses résultats trimestriels ont montré qu'elle était redevenue rentable

** Strategy MSTR.O , qui détient des BTC, a perdu 5,1 %; le chiffre d'affaires de la société de Michael Saylor a également baissé de 3 % en glissement annuel, selon les résultats

** Les sociétés minières de cryptomonnaies Riot Platforms RIOT.O reculent de 5,4 %, tandis que Mara Holdings MARA.O perd 4,8 %

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O s'effondre de 5,7 %

** L'action d'American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, recule de 2,8 %; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , qui recule également de 5,7 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont chacun chuté de 3,6 %

** Le bitcoin a perdu environ 11 % depuis le début de l'année

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