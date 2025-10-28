 Aller au contenu principal
Sanofi place 3 milliards de dollars d'emprunts obligataires
information fournie par AOF 28/10/2025 à 07:39

(AOF) - Sanofi a annoncé le placement de 3 milliards de dollars d’emprunts obligataires. Les obligations, cinq au total, ont été émises dans le cadre du programme d’émission obligataire publique enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis. Le produit net de l’émission de ces obligations sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 5ème groupe pharmaceutique mondial et 1er européen, créé en 1994 ;

- Ventes de 41,1 Mds€ provenant de 7 divisions : l’immunologie pour 33 %, les maladies rares pour 14 %, la neurologie pour 1 %, l’oncologie pour 2 %, les vaccins pour 4 % et les autres médi-caments (Lantus, Toujejo, Lovenox, Plavix, Thymoglobulin ,Praluent…) pour 46 % ;

- Part croissante des Etats-Unis (45 %) et du reste du monde (27 %) devant l’Europe (18 %);

- Ambition : positionnement d’une biopharmaceutique fondée sur la science, focalisée sur les médicaments & vaccins innovants, maintenant sa place de n° 1 mondial dans les vaccins et visant celle de n° 1 mondial en immunologie ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal -9,4 % des actions avec 16,95 % des droits de vote- et les salariés -2,6 %), Frédéric Oudéa présidant le conseil de 17 administrateurs, Paul Hudson étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation du capital en 4 parts : croissance organique, croissance externe, hausse continue, depuis 30 ans, du dividende puis rachats d’actions,

- productivité via la R&D et, dans les usines, via le digital (2 Mds€ d’économies),

- restructuration du portefeuille :

-enrichissement en produits biologiques,

- réduction d’1/3 des familles de produits en 2025, vs 2020, via les cessions de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, et des marques Aspégic, Kardégic,

- recherche focalisée sur 5 domaines : immunologie & inflammation avec objectif de devenir n° 1 mondial, oncologie, neurologie (scléroses…, maladies hématologiques rares & maladies rares puis vaccins, avec près de 100 projets en cours,

- Innovation :

- développée en collaboration : Regeneron, Kymera, Teva, SKbioscience…,

- accélérée par les acquisitions –Kiadis, Biopharma, Kymab, WhiteLab genomics - et les partenariats -Ventyx, RadioMedix, MeiraGTx…,

- soutenue par les plateformes : petites molécules, anti-corps, protéines hémogénétiques, génomie artificielle…

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant la neutralité carbone en 2030 :

- 2030 : 100 % de consommation d’électricité durable contre 50 % en 2021,

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins

- Après 9 lancements 2024 apportant 11 % des ventes - ALTUVIIIO, Beyfortus, Cablivi... - pipeline au 1er semestre : 82 composés en développement cliniques et 24 essais cliniques en phase 3, 6 autorisations réglementaires en immunologie, maladies rares et oncologie et lancement d'études avancées contre l'asthme et les maladies dermatologiques et 3 résultats de phase 3 attendus pour le second semestre.

- Bilan sain avec ratio dette sur capitaux propres de 10 % et, à fin juin, un autofinancement libre de 2,5 Mds€.

Défis

-Poursuite de la réduction de la dépendance à l'égard du Dupixent (29% des ventes) mais toujours en forte progression grâce au lancement du traitement de la BPCO et sensibilité négative du résultat aux variations de change ;

-Suivi des médicaments "prioritaires" : ALTUVIIIO, Beyfortus, Amcenestrant (cancer du sein) et des études cliniques de l'Amlitelimab, destiné à prendre le relai du Dupixent ;

-Vers des autorisations de mises sur le marché :

- aux Etats-Unis : procédure américaine accélérée pour les thérapies anti-dystrophie myotonique DMPK, anti-dégénérescence maculaire DMLA et anti-drépanocytose, approbation du Wayrilz (inhibiteur de BTK), examen par la FDA du Tolebrutinib

- en Europe, vers une approbation du Dupixent (urticaire spontané)

- en Chine, approbation du Tzield (diabète de type 1)

- Après une hausse de 8,3% des ventes et de 8,6% du bénéfice opérationnel au premier trimestre, objectifs 2025 révisés en hausse : progression des revenus proche de 10% et rebond de +10% du bénéfice par action ;

- Dividende 2024 en hausse à 3,92€ et programme de 5 Mds€ de rachat d'actions.

Valeurs associées

SANOFI
88,130 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

