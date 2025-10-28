 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 226,50
-0,33%
Sanofi place $3 Mds d'emprunts obligataires en cinq tranches
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 07:10

Sanofi SA SASY.PA :

* SANOFI PLACE 3 MLDS DE DOLLARS D'EMPRUNTS OBLIGATAIRES

* 5 TRANCHES

Texte original nGNX8tPsVB Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

SANOFI
88,1300 EUR Euronext Paris 0,00%
