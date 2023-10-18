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Sanofi partage des données de phase 3 positives sur son modificateur de diabète 1 Tzield
information fournie par Reuters18/10/2023 à 10:53

Sanofi SA SASY.PA :

* SANOFI ANNONCE QUE DES DONNÉES DE PH III PRÉSENTÉES AU CONGRÈS DE L'ISPAD MONTRENT QUE TZIELD® A LE POTENTIEL DE RALENTIR L'INSTALLATION D'UN DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE 3 CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉS

* TZIELD A PERMIS DE RALENTIR SIGNIFICATIVEMENT LA BAISSE DES TAUX DE PEPTIDES C

* DES TENDANCES NUMÉRIQUEMENT FAVORABLES AU TZIELD ONT ÉTÉ OBSERVÉES POUR LES CRITÈRES D’ÉVALUATION SECONDAIRES, MAIS SANS ÊTRE STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIVES

* LES RÉSULTATS CONFORTENT LE CORPUS DE PREUVES SUR LE POTENTIEL DU TZIELD DE RALENTIR LA PROGRESSION VERS UN DIABÈTE DE TYPE 1 CLINIQUE

* TZIELD CADRE AVEC LES OBJECTIFS DE FONDER LA CROISSANCE SUR LES MALADIES IMMUNITAIRES, LES MÉDICAMENTS MODIFIANT LEUR ÉVOLUTION, ET L'EXPERTISE DANS LE DIABÈTE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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