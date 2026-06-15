 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi obtient une approbation accélérée dans le diabète
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 07:40

Sanofi annonce que la FDA américaine a accordé une approbation accélérée à Tzield (teplizumab-mzwv) afin de ralentir le déclin de la production endogène (propre) d'insuline chez les enfants âgés de 8 à 17 ans récemment diagnostiqués avec un DT1 (diabète de type 1) au stade 3. Tzield n'est pas efficace en tant que thérapie modificatrice de la maladie dans les états de dysglycémie non auto-immune.

Cette indication est accordée dans le cadre d'une approbation accélérée, sur la base de données démontrant une réduction du déclin du C-peptide. Le maintien de l'approbation pour cette indication pourra être conditionné à la vérification et à la démonstration du bénéfice clinique dans une ou plusieurs études confirmatoires.

L'approbation s'appuie sur les données de l'étude de phase 3 PROTECT, qui évalue la fonction des cellules bêta à travers un ralentissement significatif de la diminution des taux moyens de C-peptide à la fin de l'essai, par rapport au placebo, ainsi que sur les données d'un programme de développement clinique plus large ayant inclus plus de 900 patients traités par Tzield.

"Tzield offrira désormais une nouvelle voie dans le paradigme de traitement du DT1 au stade 3, une voie qui, nous l'espérons, permettra aux professionnels de santé aux États-Unis d'adopter une approche plus proactive pour contrecarrer l'attaque auto-immune sous-jacente contre les cellules bêta productrices d'insuline", commente Christopher Corsico, responsable mondial du développement chez Sanofi.

Les médicaments bénéficiant d'une approbation accélérée sont destinés à traiter des affections graves répondant à un besoin médical non satisfait, sur la base d'un critère de substitution raisonnablement susceptible de prédire un bénéfice clinique. Dans ce cadre, l'étude confirmatoire de phase 3 BETA-PRESERVE a été initiée et est actuellement en cours de recrutement.

Valeurs associées

SANOFI
76,590 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 15.06.2026 08:17 

    * SECTEUR DU VOYAGE - Les actions des entreprises liées à l'industrie du voyage, telles que les compagnies aériennes, seront très surveillées à l'ouverture alors que l'accord annoncé entre les États-Unis et l'Iran fait baisser les prix du pétrole, ce qui devrait ... Lire la suite

  • Le ministre de la Justice Gérald Darmanin et le Premier ministre Sébastien Lecornu à la sortie du Conseil des ministres le 10 juin 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Affaire Lyhanna: Lecornu-Darmanin, duo à l'épreuve de la crise
    information fournie par AFP 15.06.2026 08:15 

    Sur l'affaire Lyhanna comme depuis son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu brille par sa discrétion. Une posture qui tranche avec celle de son ami et omniprésent garde des Sceaux Gérald Darmanin, qui concentre l'attention et les appels à la démission. Différence ... Lire la suite

  • REXEL : L'indécision domine
    REXEL : L'indécision domine
    information fournie par TEC 15.06.2026 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : La consolidation peut se poursuivre
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 15.06.2026 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,47 -6,35%
CAC 40
8 350,87 0,00%
Or
4 304,88 +2,03%
TOTALENERGIES
76,38 0,00%
SPACEX
160,95 +19,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank