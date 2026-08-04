Sanofi-MenQuadfi approuvé dans l'UE pour les nourrissons dès 6 semaines

Sanofi SA SASY.PA :

* MENQUADFI APPROUVÉ DANS L'UE POUR UNE UTILISATION CHEZ LES NOURRISSONS DÈS L'ÂGE DE 6SEMAINES CONTRE LES INFECTIONS INVASIVES À MÉNINGOCOQUES

Texte original nGNX8xrRGS Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)