Lufthansa: forte chute du bénéfice opérationnel au 2T face à la flambée des prix du kérosène

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a enregistré au deuxième trimestre une chute de plus de moitié de son bénéfice opérationnel sur un an à cause de la flambée des coûts du kérosène liée au conflit au Moyen-Orient, selon un communiqué publié mardi.

D'avril à juin, le résultat opérationnel ajusté (EBIT) de l'entreprise allemande s'est établi à 383 millions d'euros, soit une baisse de 56% par rapport au deuxième trimestre 2025, principalement en raison des prix du carburant qui ont été "environ 750 millions d'euros supérieurs au niveau de l'année précédente".

La marge opérationnelle du groupe s'est elle contractée à 3,4%, contre 8,4% un an plus tôt.

Au deuxième trimestre, la hausse de 8% du chiffre d'affaires sur un an, à 11,1 milliards d'euros, du fait d'une "demande intacte", n'a pas suffi à compenser les coûts massifs du kérosène ainsi que "des charges financières d'au moins 150 millions d'euros causées par les grèves" des syndicats de pilotes et du personnel de bord.

D'après le communiqué, Lufthansa prévoit désormais en 2026 un EBIT ajusté compris entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros, une fourchette retenue pour "refléter l'incertitude accrue due à la forte volatilité du prix du kérosène et à la réduction des cycles de réservation dans le secteur passagers".

Pour maîtriser l'envolée de ses coûts opérationnels, le groupe a été contraint en avril de réduire ses capacités de vol moyen et long courrier, et a fermé sa filiale Cityline qui opérait des vols court-courrier depuis Francfort et Munich.

Lufthansa mise beaucoup sur les continents africain et asiatique, où une forte demande a été observée depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, ses rendements sur les routes asiatiques ayant par exemple progressé de 13% sur un an.

Au deuxième trimestre, le bénéfice net du groupe de Francfort a fortement diminué de 88% sur un an pour s'établir à 123 millions d'euros, à cause, en grande partie de la baisse du bénéfice opérationnel, "d'effets de valorisation et d'effets fiscaux exceptionnels durant l'année précédente".

Le flux de trésorerie disponible ("free cash flow") est par ailleurs passé dans le négatif, à -365 millions d'euros contre +138 millions un an plus tôt.

La branche consacrée au transport de marchandises, Lufthansa Cargo, a enregistré de son côté des performances solides, avec un EBIT ajusté de 116 millions d'euros, ses rendements ayant été portés par une forte demande dans le fret "malgré la crise au Moyen-Orient".