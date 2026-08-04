Les ventes 2025-2026 de Bonduelle ont souffert d'une consommation en berne aux Etats-Unis

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés Bonduelle a vu ses ventes reculer légèrement de 0,8% à 2,19 milliards d'euros sur son exercice décalé 2025-2026 et a confirmé lundi que sa rentabilité serait "légèrement" inférieure à ses premières prévisions.

"Malgré la relative stabilité du chiffre d’affaires annuel, l'objectif de rentabilité opérationnelle courante sera légèrement inférieur à la prévision révisée de 80 millions d'euros, communiquée au premier semestre", a précisé le groupe dans un communiqué.

Il avait déjà révisé ses premières prévisions à l'issue de son troisième trimestre, en raison d'un "environnement défavorable" notamment dû aux conséquences des "importations massives de maïs chinois", à la "pression sur les prix des marques de distributeurs en Europe et aux États-Unis" et à la "crise au Moyen-Orient".

"Malgré l'impact important de l'effet de change et d'un contexte de consommation peu porteur aux États-Unis, le groupe parvient à stabiliser son chiffre d'affaires sur l'année grâce à la bonne tenue des activités en Europe et en Eurasie", selon le communiqué.

Le groupe, qui possède les marques Bonduelle, Cassegrain et Globus, a enregistré des ventes de 2,19 milliards d'euros sur son exercice terminé le 30 juin 2026, contre 2,2 milliards l'exercice précédent, soit une baisse de 0,8%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 0,4% selon Bonduelle.

Au cours de l'exercice précédent, les Etats-Unis avaient permis au groupe de se redresser. Mais en 2025-2026, les ventes en Amérique du Nord ont reculé de 12,4%, le groupe invoquant un "contexte de marché complexe, l'inflation et l'impact de plusieurs crises agricoles qui ont mis sous pression l'accès à la matière première".

L'Europe, qui représente près de deux tiers des ventes, a elle vu son chiffre d'affaires progresser de 1,3% à 1,37 milliard d'euros.

Les conserves y ont bénéficié du "retour progressif à la normale des volumes à marque de distributeur, lié à la mise en place de droits de douane sur le maïs chinois" mais aussi d'une nouvelle campagne de communication pour Bonduelle.

Les surgelés sont aussi en croissance en Europe alors que les produits frais ont reculé "sous l'effet de la pression concurrentielle et de pertes de référencement". La zone Eurasie, Export et Mercosur progresse elle de 13,6%.