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Sanofi - La formulation sous-cutanée du Sarclisa approuvée aux USA
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 14:52

Sanofi SA SASY.PA :

* SARCLISA ESCENA , LA FORMULATION SOUS-CUTANÉE DU SARCLISA, APPROUVÉ AUX USA COMME PREMIER TRAITEMENT ANTICANCÉREUX ADMINISTRÉ VIA UN INJECTEUR PORTABLE

Texte original https://tinyurl.com/3hjsnka4 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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