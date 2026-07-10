information fournie par Reuters • 10/07/2026 à 14:52

Sanofi - La formulation sous-cutanée du Sarclisa approuvée aux USA

Sanofi SA SASY.PA :

* SARCLISA ESCENA , LA FORMULATION SOUS-CUTANÉE DU SARCLISA, APPROUVÉ AUX USA COMME PREMIER TRAITEMENT ANTICANCÉREUX ADMINISTRÉ VIA UN INJECTEUR PORTABLE

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(Rédaction de Gdansk)