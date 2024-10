Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: en négociations pour une cession d'Opella information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir entamé des négociations avec CD&R pour la cession potentielle d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, son activité de santé grand public, qui emploie plus de 11.000 personnes et opère dans 100 pays.



Avec des marques comme Allegra, Doliprane, Novanuit, Icy Hot et Dulcolax, Opella est numéro trois mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires, et répond aux besoins de plus d'un demi-milliard de personnes.



Le projet potentiel d'indépendance d'Opella s'inscrit dans la stratégie de Sanofi de se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants. Opella fonctionne déjà aujourd'hui comme une entité autonome au sein du groupe.



Si les discussions devaient aboutir positivement, tout accord serait conclu après consultation des instances représentatives du personnel. D'autres informations sur cette séparation potentielle seront communiquées en temps voulu, lorsqu'une décision aura été prise.





