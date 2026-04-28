Sanofi bouge peu malgré l'avis positif d'Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:51
Commentant les résultats du premier trimestre publiés jeudi matin dernier, Oddo BHF estime qu'ils sont supérieurs aux attentes, en croissance à deux chiffres ( 14% à taux de change comparable), notamment grâce à la bonne performance du Dupixent, le produit phare du laboratoire, ainsi qu'aux produits lancés récemment.
En ce qui concerne les objectifs, ils ont été "seulement" confirmés, les analystes jugeant que la base de comparaison sera moins favorable au second semestre.
Oddo BHF a rencontré le management du laboratoire qui a rappelé les différents aspects qui sont envisagés pour prolonger l'exclusivité de Dupixent au-delà de la perte de son premier brevet prévue en 2031 aux Etats-Unis. Le bureau d'études explique que les tactiques juridiques n'ont pas pu être détaillées "mais pour mémoire le produit est protégé par de multiples brevets qui courent jusqu'en 2045". Le développement de nouvelles formulations est prévu pour diminuer la fréquence des injections notamment.
Toujours selon Oddo BHF, avec l'arrivée de la nouvelle directrice générale Belen Garijo, la croissance externe restera un élément clé de la stratégie. Le laboratoire dispose d'une capacité d'acquisition de 10 à 20 milliards d'euros, voire au-delà grâce à la forte génération de cash-flow et à la cession potentielle de la participation restante dans Opella.
En matière de valorisation, les analystes pensent que Sanofi présente une décote de 33% par rapport au secteur pharmaceutique, ce qui reste plus élevé que la moyenne 10 ans et leur semble exagéré compte tenu de la croissance à moyen terme. La recommandation sur le titre est à surperformance et la cible de cours à 103 euros.
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