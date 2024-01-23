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Sanofi Acquiert Inhibrx pour le traitement du déficit en Alpha-1-Antitrypsine
information fournie par Reuters23/01/2024 à 07:34

Sanofi SA SASY.PA :

* VA ACQUÉRIR INHIBRX, INC. ET AJOUTER À SON PORTEFEUILLE MALADIES RARES UN ACTIF POUR LE TRAITEMENT DU DÉFICIT EN ALPHA-1-ANTITRYPSINE

* POUR CHAQUE ACTION INHIBRX, LES ACTIONNAIRES D'INHIBRX RECEVRONT 30,0 $ EN NUMÉRAIRE, UN DROIT DE VALEUR CONTINGENTE DE 5,0 $ ET 0,25 ACTIONS

* SANOFI SE PORTERA ACQUÉREUR DE TOUTES LES ACTIONS EN CIRCULATION DE INHIBRX AU PRIX DE 30,0 $ L'ACTION, CE QUI REPRÉSENTE UNE TRANSACTION EN NUMÉRAIRE VALORISÉE À APPROXIMATIVEMENT 1,7 MILLIARD DE DOLLARS

* SANOFI CONSERVERA UNE PARTICIPATION DE 8% DANS NEW INHIBRX.

* LES DEUX ENTREPRISES PRÉVOIENT DE CLÔTURER LA TRANSACTION DANS LE COURANT DU 2(E) TRIMESTRE DE 2024.

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdańsk)

Fusions / Acquisitions

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