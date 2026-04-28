Sanmina en hausse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le troisième trimestre et dépassé les attentes au deuxième trimestre

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28 avril - ** L'action de la société de solutions industrielles Sanmina Corp SANM.O bondit de 9,1% à 205,19 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 3,2 et 3,5 milliards de dollars, supérieur aux prévisions antérieures de 3,1 à 3,4 milliards de dollars

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 4,01 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 3,28 milliards de dollars; le BPA ajusté de 3,16 dollars dépasse les estimations de 2,40 dollars

** Ces résultats supérieurs aux prévisions s'expliquent par un chiffre d'affaires nettement supérieur aux attentes de sa division ZT Systems, spécialisée dans l'IA et les systèmes de centres de données

** Au moins deux sociétés de courtage relèvent leurs objectifs de cours après la publication des résultats, notamment Susquehanna et J.P. Morgan

** Susquehanna relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $; selon la société, "cette hausse est presque entièrement due à ZT Systems, qui a généré un chiffre d'affaires de 1,88 milliard de dollars, nettement supérieur aux prévisions, grâce à l'anticipation par les clients de leurs commandes de solutions informatiques"

** À la clôture d'hier, SANM affichait une hausse de 25,3% depuis le début de l'année